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Trabzonspor transfer haberi: Mehmet Özcan geliyor

Trabzonspor'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan, Eskişehirspor’un bordo-mavililere borcuna karşılık kadroya katılacak.

26 Ocak 2021, Salı 08:47 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Mehmet Özcan geliyor

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eskişehirspor'un bordo-mavililere borcuna karşılık kadroya katılacak. Uzun zamandır Trabzonspor'un transfer gündemini meşgul eden Mehmet Özcan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören de oyuncu için bordomavililerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Akgören, "Geçmişten gelen borç karşılığı Mehmet Özcan'ı Trabzonspor'a verme düşüncemiz var. Trabzonspor altyapısından ayrıca oyuncu almayı düşünüyoruz, bunlardan birisi Fıratcan Üzüm olabilir" ifadelerini kullandı. (Sabah)

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