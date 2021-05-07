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Trabzonspor transfer haberi: Lille'de ilk hedef Uğurcan Çakır

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen kalecisi Mike Maignan'ın yerine ilk aday olarak olarak Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı belirledi.

07 Mayıs 2021, Cuma 14:48 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Lille'de ilk hedef Uğurcan Çakır

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in üst düzey performansları ile şampiyonluk yarışını sürdüren Lille, Türkiye piyasasında yeni isimlere de yönelmiş durumda. Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katacağı söylentileri ortaya atılan Lille'in kaleye de Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı istediği belirtildi.

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90min'in gazeteci Ignazio Genuardi'ye dayandırdığı haberine göre Lille, bu yaz takımdan ayrılması beklenen Mike Maignan'ın yerine ilk hedef olarak Uğurcan Çakır'ı belirledi. Lille'in başarılı kalecisi Maignan'ın ismi özellikle İtalyan ekibi Milan ile anılıyor. Donnarumma'nın ayrılacağı Milan'ın Maignan'ı kadrosuna katması bekleniyor. 

Daha önce Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı transferini gerçekleştiren Lille ise kalede ilk hedefini Uğurcan Çakır olarak belirledi. Avrupa'nın birçok önemli takımının listesinde yer alan Uğurcan için Fransız ekibinin yaz aylarında bir hamle gerçekleştirmesi bekleniyor. 

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