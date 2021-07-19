Trabzonspor 'un yolunu gözlediği, transferi için pusuda beklediği Alexander Sörloth için Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, 'Kiralanabilir' raporu vermişti. Norveçli oyuncu önceki gün takımının, AZ Alkmaar'la oynadığı hazırlık maçına 11'de başladı. Alman basını, bu karşılaşmayı yıldız oyuncu için 'son şans' şeklinde lanse etti.

Şartlar zorlanacak

25 yaşındaki futbolcu kendisi için çok kritik olan bu karşılaşmada oldukça etkisiz kaldı. İkinci yarıda oyundan alınan Sörloth'un artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İdmanlarda da rekabette yetersiz kalan golcü oyuncu için Bordo- Mavili yönetim, Leipzig'le görüşmelere başlayacak. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda tüm şartların zorlanacağı başarılı futbolcu için İtalyan ekibi Torino ve birkaç Avrupa ekibi daha devrede.