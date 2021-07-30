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Trabzonspor transfer haberi! Kouyate'de son karar Abdullah Avcı'nın

Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattıktan sonra transferlere kaldığı yerden devam edecek. Bu doğrultuda bordo mavili ekipte gündemde Kouyate ve Willian Jose var.

30 Temmuz 2021, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi! Kouyate'de son karar Abdullah Avcı'nın

Dorukhan Toköz transferiyle orta sahasını güTrabzonspro'daçlendiren Bordo- Mavililer’de hedefteki isimlerden biri de Crystal Palace’taki Kouyate’ydi. Stoper olan, ancak orta sahada da oynayabilen oyuncu için bu hafta sonunda yönetimle hoca arasındaki zirveden son kararın çıkacağı belirtildi.

Willian Jose haber bekliyor

Karadeniz ekibinin gündeki forvetlerden biri olan Willian Jose’nin Real Sociedad’dan ayrılışı kesinleşti. Birçok kulüple adı anılan futbolcu için Fırtına da devredeydi. Yıldız oyuncunun menajerinin Bordo-Mavililer’den haber beklediği belirtildi.

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