Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da öncelikli hedef sağ beke bir oyuncu takviyesi gerçekleştirmek. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Watford'dan Kiko Femenia için beklenmedik bir haber İngiltere'den geldi.

Watford Observer, oyuncuya yakın kaynaklar tarafından da doğrulanmış şekilde Trabzonspor'un Kiko Femenia için girişimlere başladığını belirtti. Fakat oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek gözükse de Watford Observer, Femenia'nın geçen yaz yeni bir anlaşmaya imza attığını ve bu sezonun sonrasında da sözleşmesinde iki yıllık bir dönemin olduğunu iddia etti.

İngiliz kulübüne yakın kaynağın haberine göre oyuncunun da Watford'da mutlu olduğu ve kariyerine burada devam etmek istese de takımın Premier Lig'de mi Championship'te mi oynayacağına göre kararını değiştirebileceği belirtildi.

Devre arasında İspanya'dan Granada, Real Valladolid ve Villarreal'den teklif alan oyuncunun takımdan ayrılma imkanını geri çevirip Watford'un yeniden Premier Lig'e yükselmesi adına kalmayı seçtiği ifade ediliyor.