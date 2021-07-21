Trabzonspor transfer haberi: Kaan Kairinen için gaza basıldı

Bordo-Mavililer, daha önce de gündemine gelen genç oyuncu Kaan Kairinen için temaslarını hızlandırdı. 1998 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Kaan daha önce Finlandiya genç milli takımlarında oynadı, ancak A Milli Takım ’da hiç resmi maça çıkmadığı için Türk pasaportuyla yerli statüsünde oynayabiliyor. Bu yüzden yönetim genç oyuncunun işini bitirmeye çalışıyor.

Lillestrom ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan için Norveç kulübünün ilk belirlediği rakam 2 milyon Euro. Bordo-Mavili kulüp yöneticilerinin bu rakamı aşağı çekmek adına Lillestrom’ün sportif direktörü Simon Mesfin ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncuya Başakşehir ve Antalyaspor da resmi teklif iletti.,

Murat Akbaş | FANATİK ÖZEL