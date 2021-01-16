Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikinci yarı öncesi yapacağı takviyelerle bunu sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da Joao Pereira, Abdullah Avcı döneminde gözden düşen isimlerden biri olmuştu ki kendisiyle yolların ayrılabileceği konuşulurken sağ bek için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan Juve-News'in Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Juventus'un genç yeteneklerinden Wesley Andrade'yi kadrosuna katmak istiyor.





Wesley'nin Juventus ile olan sözleşmesi 2022'de biterken menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Türkiye'ye transferini istiyor. Wesley için İsviçre Ligi'nden Sion'un da devrede olduğu aktarılmakta.

Ağırlıklı olarak Juventus'un U23 takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek, A takımın Genoa ile oynadığı son kupa maçına ise ilk 11'de başlamıştı.