Ara transferde Visca, Kouassi, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Trabzonspor , gelecek sezonlar için de yapılanma içerisinde. Bordo-mavililer bu anlamda Danimarka'nın FC Midtjylland takımından sol kanat Doğuhan Aral Şimşir (19) ve Altınordu'dan santrfor Enis Destan'ın (19) peşinde. İki oyuncu için scout ekibi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda girişimler sürüyor.

OLMAZSA SEZON SONU

Trabzonspor, kulübünün 2 milyon Euro istediği Aral Şimşir için 1.5 milyon Euro önerdi, pazarlıklar devam ediyor. Ancak oyuncuya Fiorentina'nın da talip olması süreci zorlaştırdı. Menajerlerin önerdiği Enis Destan için ise maliyet araştırması yapılıyor. Bordomavili kulüp, devre arasında olmasa bile sezon sonu için bu iki oyuncunun kulüplerinden söz almak istiyor. Scout ekibinin bir diğer keşfi Erdem Gökçe idi. Ancak Balıkesirspor'un 18 yaşındaki sağ beki için Eyüpspor elini çabuk tuttu ve oyuncuyu kadrosuna kattı. (Sabah)