Trabzonspor transfer haberi: Fransız kulüplerinden Flavio atağı

Trabzonspor 'un geçtiğimiz sezonun başında Bahia'dan kadrosuna kattığı Flavio, bu sezon kiralık olarak gittiği Giresunspor'da sergilediği peformansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Brezilyalı orta saha için özellikle Fransız ekiplerinin devrede oldukları belirtiliyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Fransa Ligue 1'in önde gelen ekipleri Flavio'nun performansını yakından takip ediyorlar. Flavio'nun talipleri arasında ise öne çıkan ekip olarak Nantes gösteriliyor.

Giresunspor'a kiralık giden Flavio'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Bu sezon Giresunspor'un 13 maçına da ilk 11'de başlayan Flavio, özellikle %89'luk isabetli pas oranı dikkat çekiyor.