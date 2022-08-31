Kayseri karşısında 3 gollü şok bir yenilgi yaşayan Giresunspor’da gözler takviyelere döndü. Yeşil-Beyazlılar, neredeyse tüm yaz gündeminde yer alan Fode Koita’yı imza aşamasına getirdi. Geçtiğimiz hafta içinde transfer görüşmeleri yapmak adına Hatay’a giden, ancak anlaşma zemini bulamayan deneyimli hücum oyuncusunun Çotanaklar’dan gelen teklifi bu kez kabul ettiği öğrenildi. Trabzonspor ’da sözleşmesi devam eden oyuncu kiralık olarak Yeşil- Beyazlı formayı giyecek. Kulüpler arasında maaş ödemesinin paylaşılması konusundaki anlaşma görüşmeleri devam ediyor. Transferin resmiyet kazanması birkaç gün içinde gerçekleşecek.