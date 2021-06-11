Yıldız transferleriyle yaz dönemine müthiş giren Trabzonspor , bir yandan kadrodaki alternatif oyuncu sayısını da artırmak istiyor. Genç ve potansiyelli isimlere yönelen Fırtına’nın radarına

giren futbolculardan birinin de Kaan Özden Kairinen olduğu ortaya çıktı. Norveç Ligi ekiplerinden Lillestrom forması giyen 22 yaşındaki Kaan, orta sahada görev yapıyor. Kulübüyle 2024’e kadar kontratı bulunan Kaan’ın en büyük avantajı ise Türk vatandaşı olması. Finlandiya Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde görev alan Kaan, A takıma da yükseldi. Ancak resmi maça çıkmadı.

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Defansif yönü güçlü...

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip ettiği 1.86 boyundaki ön libero ile Başakşehir’in de yakından ilgilendiği öğrenildi. Orta sahada özellikle güçlü fiziği ve defansif özellikleriyle dikkat çeken Kaan Özden, geçtiğimiz sezon çıktığı 34 resmi maçta 4 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı. Bu sezon da 4 maçta forma giyen Kaan, Midtjylland Kulübü’nün altyapısında parlamıştı.

Murat Akbaş



