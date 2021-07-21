Trabzonspor transfer haberi: Enis Destan atağı

Trabzonspor ’da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da son sürat sürüyor. Fırtına, forvete yıldız transferini kovalarken geleceğe yatırım için de Altınordu’nun genç yeteneği Enis Destan için bir kez daha devreye girdi. Club Brugge’un kadrosuna katmak için önemli mesafe katettiği oyuncunun transferine Bordo-Mavililer de dahil oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın uzun vade için önemli bir potansiyel olarak gördüğü 18 yaşındaki yıldız adayının takıma kazandırılması adına Trabzonspor’un 5 milyon TL bonservis artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.

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Bu hafta netleşecek

Bu sezon Oğulcan Ülgün ve Metehan Mimaroğlu’nu satıp kasasına 7.5 milyon TL bonservis koyan İzmir ekibi, Enis Destan için 2 milyon Euro fiyat biçmişti. Bu rakam üzerinden Belçika ekibiyle pazarlık halinde olan Altınordu, Trabzonspor’a bu hafta içinde kesin yanıtını verecek.

Ömer Necati Albayrak | FANATİK ÖZEL