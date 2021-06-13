Sevgilisiyle Çizme’de tatilde olan Ganalı yıldız için şu ana kadar 3 kulüp devreye girdi. Bu ekipler; Fiorentina, Sampdoria ve Genoa... Bordo-Mavililer’e henüz resmi teklif gelmezken, menajerler aracılığıyla kulübün beklentisi soruldu. İlk etapta fiyatı 6 milyon Euro seviyelerinde tutan Fırtına, en kötü ihtimalle 4-5 milyon Euro arası bir rakama Ekuban’ı satmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin resmiyet kazanması beklenirken, Ekuban önce kulübünün ikna edilmesini istiyor.

1 milyon Euro’ya alınmıştı

Kiralık geçirdiği ilk yılın ardından bonservisi 1 milyon Euro karşılığında Leeds United’dan alınan Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla 3 senede toplam 103 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 77’sine ilk 11’de başlayan Ekuban, 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

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