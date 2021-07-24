Trabzonspor transfer haberi: Ekuban, Genoa ile anlaştı

Trabzonspor 'da geçen sezonun tamamlanmasından beri transferi konuşulan hatta kampa geç katılan Caleb Ekuban hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

FANATİK'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre, Ekuban ile Genoa anlaşmaya vardı. Serie A ekibi, Ekuban için 2,4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Ekuban'ın transferi beklemede...

Ekuban'ın transferi, Genoa ve Juventus arasındaki bir oyuncunun transferi sebebiyle beklemede. Juventus'un transferi tamamlamasının ardından Ganalı oyuncu da İtalya'nın yolunu tutacak. Ekuban'ın kariyerini Serie A'da sürdürmek istediği gelen bilgiler arasında...

Trabzonspor forması altında 103 maçta 29 gol - 15 asist yapan Ekuban, bordo-mavili takım ile Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.



