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Trabzonspor transfer haberi: Efecan Karaca haber bekliyor

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın çok istediği Efecan Karaca, Alanyaspor’dan ayrılarak Trabzonspor’a transfer olma noktasında fedakârlık yapmaya hazır.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Efecan Karaca haber bekliyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor ’un kapısından dönen Efecan Karaca, Alanyaspor ’dan bu kez ayrılabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, Fırtına’nın çağırması halinde fedakârlık yapmaya hazır.

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Kulübü Alanyaspor ise 1 sene kontratı kalan Efecan için daha önce 1 milyon Euro bonservis istemişti. Bakasetas ve Siopis transferleri nedeniyle Güney ekibiyle ilişkilerini düzelten Trabzonspor Yönetimi, Antalyaspor’dan Gökdeniz Bayrakdar’ın durumuna göre Efecan için harekete geçecek. 

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