Trabzonspor transfer haberi: Dorukhan Toköz yoklaması

Şampiyonluk mücadelesi yolunda kadroyu kusursuz hale getirmeye çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, orta sahaya bir transfer daha yapacaklarını söylemişti. 8+6 şeklindeki yabancı kuralı nedeniyle, bu bölgeye yerli takviyesi düşünülüyor. Gündeme gelen sürpriz isim; Dorukhan Toköz. Avcı, geçtiğimiz hafta oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çok sevdiğim bir futbolcu. Beraber çalıştık. Ancak o dönem ciddi bir sakatlık geçirmişti. Bir bakarız ancak şu an itibarıyla öyle bir şey yok” demişti. Tecrübeli hoca, bonservis elinde bulunan 25 yaşındaki orta saha ile temasa geçilmesini isterken, yönetim hemen harekete geçti.

İspanya’ya gidemedi

Beşiktaş ile kontratı bittikten sonra İspanya’da bazı kulüplerle görüşen Dorukhan, anlaşmaya varamamıştı. Bordo-Mavililer, A Milli Takım formasını da terleten Dorukhan’ı kadroya katmaya çalışacak. Yıldız futbolcunun teklife sıcak bakması halinde görüşmelere bizzat Abdullah Avcı da dahil olacak.