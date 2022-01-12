Trabzonspor bir yandan takıma direkt katkı yapacak isimleri renklerine bağlarken diğer yandan da geleceğe yatırım yapıyor. Bordo- Mavililer bu doğrultuda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Fırtına'nın gündeminde olan Doğuhan Aral Şimşir konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığı belirtildi. Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen gurbetçi futbolcunun menaceri Çağlar Koyuncu görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Diğer aday Enis Destan

Koyuncu, "Trabzonspor uzun süredir ilgileniyor. Görüşmelerimiz olumlu devam ediyor. Oyuncu hem Trabzonspor hem de Abdullah Avcı ile çalışmayı istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz" dedi. Kanat oyuncusu olan 19 yaşındaki Aral bu sezon Midtjylland'da forvet olarak görev aldı. Aral, Danimarka alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor. Öte yandan Fırtına'nın listesinde diğer genç oyuncu ise sezon başında da gündeme gelen Enis Destan. Bir süre önce Altınordu'da kadro dışı bırakılıp affedilen 19 yaşındaki forvet için yeni bir girişimde bulunulacağı öğrenildi. Bordo-Mavililer iki oyuncuyu geleceğe yatırım olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.