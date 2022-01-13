Şampiyonluk hedefi doğrultusunda Visca, Kouassi, Puchacz gibi önemli transferler yapan Trabzonspor , bir yandan da gelecek yılların planlaması içinde... Bordo mavililer, Midtjylland'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Doğuhan Aral Şimşir'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Gençlik Ligi maçında herkesi hayran bırakmıştı. Trabzon’da oynanan maçı Midtjylland’ın genç takımı 5-2 kazanırken, Danimarka’daki karşılaşma 5-0 bitmiş, gurbetçi oyuncu 1 gol atmıştı.

Menaceri ‘çok istiyor’ demişti

Trabzonspor Yö netimi, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için aylardır Midtjylland ile görüşürken, Danimarka ekibi 3 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro’ya indi. Trabzonspor ise 1.5 ila 2 milyon Euro arası bir rakama transferi bitirmeyi hedefliyor. Pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor. Forvette ve kanatlarda görev yapan Doğuhan Aral için menaceri Çağlar Koyuncu, “Oyuncum Trabzonspor’da oynamayı ve Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz” demişti.

Safa Can Konuksever