Süper Lig 'de liderliğini sürdüren Trabzonspor , Gervinho'nun da sakatlığı sonrası yaz döneminden bu yana uğraş verdiği Cristian Tello transferini devre arasında bitirmek istiyor. Trabzonspor'un Real Betis ile görüşmeleri sürse de henüz olumlu sonuç alınabilmiş değil.

2017'de 4 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle Barcelona'dan Ral Betis'e transfer olan Cristian Tello'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sport'un haberine göre Real Betis, devre arasında Tello'yu bonservisiyle elinden çıkarırsa Barcelona'ya %25'lik bir pay ödenmesi gerekiyor.

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Barcelona'nın payını da öngören Real Betis, Tello için 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis talep etmekte. Trabzonspor'un bu transfer adına 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ve henüz görüşmelerin sonuçlanmadığı aktarılmakta.



