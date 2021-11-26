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Trabzonspor transfer haberi: Cristian Tello görüşmesinin detayları belli oldu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yaz aylarından bu yana Real Betis'ten Cristian Tello için görüşmelerini sürdürürken yapılan teklif ve İspanyol ekibinin talep ettiği tutar açıklandı.

26 Kasım 2021, Cuma 13:09 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Cristian Tello görüşmesinin detayları belli oldu

Süper Lig 'de liderliğini sürdüren Trabzonspor , Gervinho'nun da sakatlığı sonrası yaz döneminden bu yana uğraş verdiği Cristian Tello transferini devre arasında bitirmek istiyor. Trabzonspor'un Real Betis ile görüşmeleri sürse de henüz olumlu sonuç alınabilmiş değil. 

2017'de 4 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle Barcelona'dan Ral Betis'e transfer olan Cristian Tello'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sport'un haberine göre Real Betis, devre arasında Tello'yu bonservisiyle elinden çıkarırsa Barcelona'ya %25'lik bir pay ödenmesi gerekiyor. 

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Barcelona'nın payını da öngören Real Betis, Tello için 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis talep etmekte. Trabzonspor'un bu transfer adına 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ve henüz görüşmelerin sonuçlanmadığı aktarılmakta. 


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