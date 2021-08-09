Trabzonspor transfer haberi: Cerri beklemede

Trabzonspor 'un Cornelius dışındaki bir diğer hedefi de İtalya'dan... Fırtına'nın forvet listesindeki alternatif ismi Alberto Cerri. Cagliari forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için hem kulübüyle hem de oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağlandı. Fakat yönetim, Cornelius transferine öncelik verdiği için İtalyan golcüyü şimdilik bekletiyor.





Satın alma opsiyonlu kiralama

Cornelius transferinde bir sonuca varılamazsa, Cerri için artık bitirici adımlar atılacak. Cagliari'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak baktığı kaydedilirken, hiç ülkesi dışına çıkmayan başarılı futbolcunun da artık yeni maceralara hazır olduğu ve Türkiye'de oynamaya yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.