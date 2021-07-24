Trabzonspor transfer haberi: Betis, Sidnei için teklif bekliyor

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis, Torino'dan savunmacı Lyanco'nun transferi adına anlaşma sağladı. Fakat Real Betis, maaş bütçesinde boşluk yaratmak adına Trabzonspor 'un Sidnei kadrosuna katmasını umuyor.

Daha önce Türkiye'de 2011-12 sezonunda Beşiktaş forması giyen Sidnei'nin Betis ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Sport'un haberine göre maaş bütçesinde boşluk arayan Betis'te gönderilmesi planlanan ilk isim konumunda Sidnei yer alıyor.

Sidnei için en ciddi adayların ise Trabzonspor ve Porto olduğu aktarılmakta.



