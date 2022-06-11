Trabzonspor transfer haberi: Ballo-Toure için resmi teklif yapıldı!
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, bu yaz sol bek transferine öncelik vermiş durumdayken Milan'ın Senegalli oyuncusu Fode Ballo-Toure için ilk resmî teklifin yapıldığı belirtildi.
Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor , yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine sol bek transferi için temaslar başlamış durumda. Sol beke öncelik veren Trabzonspor'un Milan'dan Fode Ballo-Toure için somut adımlar attığı belirtildi.
Calciomercato'nun haberine göre Trabzonspor, Ballo-Toure'nin menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Milan'a ilk resmî teklifini iletti. Trabzonspor'un transfer için Milan'a 3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtiliyor.
İlgili Haberler
Milan'ın beklentisi daha yüksek
İtalyan ekibi, Ballo-Toure'yi kolay kolay bırakmak istemediğini Trabzonspor'a iletti. Bu fikrin değişmesi için daha yüksek bir teklif beklendiği aktarılmakta. Trabzonspor'un anlaşmayı tamamlaması için teklifini yükseltmesi gerekiyor.
Arka planda kaldı
Milan, Ballo-Toure'yi kolay kolay bırakmak istemese de Senegalli oyuncu, takımın mevcut kadrosunda şans bulmakta zorlanıyor. Teknik direktör Stefano Pioli, Theo Hernandez'in ilk seçenek olduğu sol bekte alternatif isim olarak Alessandro Florenzi'yi kullanmayı tercih etmişti.
Geçtiğimiz yaz 5 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer edilen 25 yaşındaki sol bek, bu sezon Milan formasıyla toplam 12 maçta sadece 534 dakika süre alabildi.