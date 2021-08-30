Trabzonspor transfer haberi: Azarovi’de fark 600 bin Euro

Sol bek Azarovi’de fark 600 bin Euro Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip ettiği Irakli Azarovi için Trabzonspor Yönetimi resmi girişimlere başlamıştı. Bordo- Mavililer, Dinamo Batumi forması giyen 2002 doğumlu sol bek konusunda 400 bin Euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İlk etapta 1.2 milyon Euro isteyen Gürcistan kulübü ise bu beklentisini 1 milyon Euro seviyelerine çekti. Taraflar arasında 600 bin Euro’luk fiyat farklı bulunuyor.

19 yaşındaki Azarovi transfer edilirse, 1997 doğumludan genç olduğu için TFF listesine yazılabilecek.