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Trabzonspor transfer haberi: Azarovi’de fark 600 bin Euro

Trabzonspor, Dinamo Batumi’den sol bek Irakli Azarovi için 400 bin Euro bonservis bedelini gözden çıkarırken Gürcistan ekibi 1 milyon Euro talep ediyor.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:55 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Azarovi’de fark 600 bin Euro

Sol bek Azarovi’de fark 600 bin Euro  Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip ettiği Irakli Azarovi için Trabzonspor Yönetimi resmi girişimlere başlamıştı. Bordo- Mavililer, Dinamo Batumi forması giyen 2002 doğumlu sol bek konusunda 400 bin Euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İlk etapta 1.2 milyon Euro isteyen Gürcistan kulübü ise bu beklentisini 1 milyon Euro seviyelerine çekti. Taraflar arasında 600 bin Euro’luk fiyat farklı bulunuyor.  

19 yaşındaki Azarovi transfer edilirse, 1997 doğumludan genç olduğu için TFF listesine yazılabilecek.  

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