Trabzonspor transfer haberi: Andreas Cornelius için yeni hamle

Forvet hattına mutlaka bir takviye daha yapacak olan Trabzonspor , Sörloth için bekleyişini sürdürürken; listedeki alternatiflerle de temasları kesmiyor. Bordo-Mavililer’de öncelikli hedeflerden biri: Andreas Cornelius. Aylar önce gündeme gelen ve ciddi şekilde pazarlık masasına oturulan Danimarkalı forvet, Fırtına’dan senelik 2.5 milyon Euro maaş talep etmişti. Oyuncunun bonservisinin de olması nedeniyle o süreçte Trabzonspor görüşmeleri askıya almıştı. Ancak taraflar tekrar masada. Öncelikle Cornelius’un kulübü Parma ile görüşen yönetim, olumlu şekilde mesafe kat etti. Hatta İtalyan basını, Trabzonspor ile Parma’nın 5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Oyuncu süre istedi

Çizme medyasına göre Cornelius’a da teklif yapıldı ve tatilde olan yıldız forvet düşünmek için süre istedi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Sörloth’tan önce yönetime verdiği listede, adı ilk sırada yazan Cornelius konusunda Fenerbahçe ’nin de devrede olduğu belirtiliyor.

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