Trabzonspor , sol bek transferini bir an önce noktalamak amacında. Ezgjan Alioski için yoğun şekilde pazarlıklar sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği 29 yaşındaki futbolcu, kulübü Leeds United’ın yeni kontrat teklifini kabul etmemişti ve İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

CSKA Moskova’nın devrede olduğu Alioski konusunda son teklifini 1.2 milyon Euro artı 500 bin Euro imza parası şeklinde yapan Fırtına, rakamı artırıyor. Trabzonspor Yönetimi, talipleri artan Alioski için 2 milyon Euro seviyelerine çıkacak.

‘Karar ver’ denilecek

Bu teklifin ardından oyuncudan karar vermesini isteyecek olan Trabzonspor, 18 Temmuz’da başlayacak 3. etap kampına kadar sol bek işini çözmeyi hedefliyor. Alioski’nin en güçlü alternatifi Birger Meling. Ayrıca Trabzonspor’un listesinde 2 yabancı oyuncu daha var.