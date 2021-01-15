Trabzonspor transfer haberi: Albion Ademi iddiası

Sezonun ikinci yarısı adına öncelikle hücum hattını takviye etmek isteyen Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Trabzonspor'un Finlandiya'da Mariehamn forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Albion Ademi ile ilgilendiği iddia edildi.

Hırvatistan basınından tportal, Hajduk Split'in Ademi'yi kadrosuna katmak istediğini aktarırken oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Trabzonspor'un da olduğu nu belirtti. Hajduk Split'in çabalarına rağmen Mariehamn cephesinden yapılan açıklamada, "Albion'a ilgi o kadar büyük ki hata yapıp ilk teklifi kabul etmemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

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Çok sayıda talibi olduğu belirtilen Albion Ademi için Trabzonspor ve Hajduk Split'in yanı sıra AZ Alkmaar, Basel ve Greuther Fürth'ün de devrede oldukları aktarılıyor.

Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen ama aslen bir sol açık olan Ademi, geçtiğimiz sezon 22 maçta 14 kez ağları sarsarak Finlandiya Ligi'nin gol krallığında ikinci sırayı almıştı.