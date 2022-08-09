Ajax, bir süredir söylentisi olan Trabzonspor 'dan Ahmetcan Kaplan transferi için harekete geçti. Hollanda devinin bu transfer adına çalışmalara başladığı belirtildi.

De Telegraaf, takımdan ayrılması gündemde olan Perr Schuurs giderse Ahmetcan Kaplan'ın transfer edilmesinin planlandığını aktardı. Schuurs'un ismi, Torino başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü ile anılıyor.

Trabzonspor ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki savunmacının transferinin 10 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle bitebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna kritik katkılar sağlayan Ahmetcan Kaplan, toplam 13 maçta forma giymişti. Türkiye Kupası'nda ise genç oyuncu, 5 karşılaşmada mücadele etti.