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Trabzonspor transfer haberi: Adolfo Gaich için resmi teklif

Trabzonspor, sezon başında takımdan ayrılan Sörloth'un boşluğunu Adolfo Gaich ile doldurmak istiyor. Trabzonspor'un Gaich için takımı CSKA Moskova'ya bir teklifte bulunduğu aktarılıyor.

13 Ocak 2021, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Adolfo Gaich için resmi teklif

Trabzonspor, sezon başında Leipzig'e transfer olan eski golcüsü Alexander Sörloth'un boşluğunu doldurmakta sıkıntı yaşamıştı. Forvet hattına yeni bir isim eklemek isteyen Trabzonspor'un CSKA Moskova'dan Adolfo Gaich için bir teklifte bulunduğu iddia edildi. 

Gazeta.ru'nun Taka Gazete'ye dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Adolfo Gaich'in 1,5 yıllığına kiralanması adına kulübü CSKA Moskova'ya resmi teklifini iletti. 

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21 yaşındaki Arjantinli oyuncunun San Lorenzo forması giydiği dönemde de ismi Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. Fakat CSKA Moskova, sezon başında Arjantinli golcüyü 8.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde 13 maça çıkan Gaich, gol katkısı sağlayamadı. Toplamda ise 18 maça çıktığı CSKA Moskova formasıyla 1 gol atabildi. 

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