Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Trabzonspor, hücum hattına takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Transfermarkt'ın iddiasına göre Trabzonspor, Toronto FC forması giyen Kanadalı forvet Ayo Akinola ile ilgileniyor.

Toronto'da gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çekmeyi başaran Akinola'yı Abdullah Avcı'nın istediği iddia edilmekte. MLS'ten gelen bir başka Kanadalı Cyle Larin'in bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansın ise transfer adına referans oluşturduğu aktarılıyor.

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Kanada Milli Takımı'nın da kadrosunda yer bulan 20 yaşındaki forvet, Toronto ile ilk tam sezonunu geride bırakırken 15 resmi maçta 9 gol atmayı başardı. Toronto FC, oyuncunun opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatsa da Akinola, 2021'in Aralık ayı sonunda serbest kalacak. Sözleşmesinin son yılında olmasını 20 yaşındaki golcünün transferi adına Trabzonspor'a önemli avantaj sağlayabileceği aktarılmakta.