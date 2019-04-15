Trabzonspor, trafik kazasında ölen taraftarlarını andı

Trabzonspor Kulübü, 1992 yılında trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarını andı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 1992 yılında Samsun’da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçına giderken trafik kazasında yaşamlarını yitiren taraftarlardan Neşat Akyazı ve Kürşat Akyazı’nın bugün kabirleri başında anıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşıbaşı’nda bulunan aile mezarlığındaki anma törenine, başkan yardımcımız Emin Kahraman, yönetim kurulu üyelerimiz Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, teknik direktörümüz Ünal Karaman, merhum taraftarlarımızdan Kürşat Akyazı’nın annesi ve Neşat Akyazı’nın eşi Nimet Akyazı, Neşat Akyazı’nın oğlu Alptekin Akyazı ile Yusuf Sevgi’nin ağabeyleri Ahmet ve Mehmet Sevgi, amcası Tayyar Sevgi katıldı. Taraftarlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

AA