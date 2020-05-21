Süper Lig’de genç oyunculara en fazla şans veren takım olan ve öze dönüş politikası sayesinde hem sahada hem de kasada kazanmaya başlayan Trabzonspor, bu politikasından vazgeçmiyor. Bordo-Mavililer, sadece altyapısındaki isimleri vitrine çıkartmakla kalmıyor, ülke genelindeki potansiyeli yüksek yıldız adaylarını da renklerine bağlamaya çalışıyor. Karadeniz ekibinin transferini bitirmeye yakın olduğu isimler Balıkesirsporlu Anıl Başaran ve Altaylı Cenk Özkacar. 1. Lig’de bu sezon dikkat çeken iki futbolcu da 2000 doğumlu. Hücum hattının her bölgesinde görev yapan Anıl, çıktığı 27 maçta 7 gol atıp, 1 asist yaptı. 1.80 boyundaki Anıl’ın kulübü Balıkesir ile 1 yıllık mukavelesi var.

CENK'İN TALİBİ ÇOK

Altay'ın 1.90'lık stopperi Cenk ise sadece Trabzonspor'un değil, Süper Lig’den pek çok takımın radarında. Ancak Fırtına, her iki oyuncu konusunda da elini çabuk tutuyor ve kimseye kaptırmak istemiyor. 1.Lig’de 9 maça çıkan Cenk, güçlü fiziği ve hava toplarındaki

Safa Can Konuksever