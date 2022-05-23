Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un konuğu oldu. Şampiyonluk yolunda yaşadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, Bordo mavili takıma geliş sürecinden yaşanan şampiyonluğa kadar birçok konuya değindi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Trabzonspor'a geliş süreci

"Trabzonspor'dan teklif aldığımda takımın güçlü-güçsüz yanlarını analiz ettik. Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif yaptı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun. Bir analiz çalışması yaptık. Trabzonspor'a gidince, bizim önceliğimiz oyunu alıp sonra sonucu almamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi. Bunlara yoğun bir şekilde çalıştık."

Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür

"Dört senelik yönetimin, bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da bu süreçte katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı. Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."

Şampiyonluğu ilk ne zaman hissetti?

"Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige özgüven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik. Milli Takım arasına. Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık. İlk Fenerbahçe maçını 1-0 geri düşerek 3-1 kazandık ve o günden sonra 30 hafta lider olduk. Beşiktaş maçında 95'te gol attık. İstanbul'daki Galatasaray maçından sonra ise şampiyonluğu hissettim."

Trabzonspor taraftarı

"Trabzon halkı, Trabzonspor'un sahibi gibi içten ve samimi davranıyor. Adam, arabadan iniyor ve 'Seni istememiştim ama özür dilerim, şimdi seni çok seviyorum.' diyor. O şampiyonluk kutlamaları. Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı."

"Hiçbir teknik direktör, tek başına takımı şampiyon yapamaz"

"Hiçbir teknik direktör, tek başına takımı şampiyon yapamaz. Bunda yönetimin, ekibimin, çalışan herkese bu anlamda teşekkür ederim. Bu işin ana figürü sahadaki oyuncu. Bir çalışıyorsun, iki iletişim var. Ben şuna inanıyorum, bu işin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var. Ama iletişimi bunun içine koymazsan bunun içinden çıkamazsın. Biz oyuncularla samimi bir şekilde, çok açık, gri olmadan paylaştık. Kulüp de bütün vecibelerini yerine getirdi."

Marek Hamsik transferi

"Hamsik ismi bana gelince önce, 'Olur mu?' dedim. Bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim, odamda boş bir çerçeve vardı. Onu gösterdim, 'Gel bunu beraber dolduralım.' dedim. Hiçbir şeyden şikayet etmedi. Her şeyiyle örnek olabilecek bir profesyonel."

Djaniny'ye övgü dolu sözler

"Trabzonspor'a gideceğim belli olunca Alanyaspor maçını televizyondan izledim. Djaniny'yi görünce, 'Bu nasıl oyuncu?' dedim. Teknik, koşusu, dönüşleri var... Geçen sene sonu gitmek istedi, ciddi teklifler vardı.'Şampiyon olacağız ve sen benim için çok önemlisin' dedim. Şimdi çok mutlu. Özel bir oyuncu, kaybetmek istiyorum. Önemli katkılar sağladı."

Uğurcan Çakır takımdan ayrılacak mı?

"Kaptan Uğurcan'a, Yusuf Yazıcı'dan daha fazla bonservis kazandırması yakışır. Çok önemli katkı sağladı. Alt yapıdan yetişti, bu kaynaktan yetişti. Milli takım kalecisi."



