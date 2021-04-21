Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kazanmak için geldik

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda zorlu Galatasaray takımı ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı bu karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, maça dair "Ekuban sakatlıktan çıktı, Vitor da cezalıydı. Zaman zaman rakibe göre formasyon yapabiliyoruz. Ekuban, Vitor ve Ömür'ün dönmesi bizim için sevindirici. Afobe döndü. Oyun planlarına uygun, rakibe nasıl baskı yapacağız nasıl top kazanacağız. Bunları uygulamaya çalışacağız. Kazanmak için geldik. Kazanıp, ligin sonuna kadar üst sıraları zorlamak istiyoruz. Hem oyunu, hem de oyuncuları burada görmek istiyoruz. Hem de gelecek sezona dair planlarımızı görmek adına bunları görmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.