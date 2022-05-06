Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kadro tercihini açıkladı

Süper Lig 'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan şampiyon Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyon gibi oynamaları gerektiğini belirten Abdullah Avcı, kadro tercihine de değindi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor çıktığı her maçı kazanmalıdır. Şampiyon gibi oynamalıyız. 3 maçtan en fazla puanı almayı hedefliyoruz. Tasarrufa, rotasyona, sakatlık riskine, yorgunluğa... Nereye bağlarsan bağla. Zorlu bir sezondu. Sakatlanma riski olanları koruma altına aldık. Hamle gerekirse oyunun gidişatına göre yapacağız. Oyun felsefemize uygun olarak sahada olacağız. Şampiyon gibi alkışlanmak ve karşılığını almak istiyoruz."



