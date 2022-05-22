Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Daha iyisi için uğraşacağız!

Süper Lig 'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor , Medipol Başakşehir deplasmanına konuk oldu ve sezonu 3-1'lik mağlubiyetle kapattı. 81 puanla sezonu tamamlayan ve 82 puanlık rekoru kıramayan Karadeniz ekibinde mücadelenin ardından şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız" yorumunu yaptı.

Sezon genelinden memnun olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Trabzonspor Kulübü ve taraftarı adına harika bir sezon. Her şeyin planlamasını yapmış, bu hedefe adım adım iyi oyunla insanların saygısını görerek gelen bir takım vardı. Biz de bunun mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Harika işler yaptık. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız" dedi.

Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Avcı, "İlk defa burada bir play-off maçında topunu da almıştım müziğini de dinlemiştim. Emre Belözoğlu'nun o dönem bir topu direkten dönmüştü o gol olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaktık. Sevilla maçıydı. Oyunun keyifli yanları bu..." ifadelerini kullandı.