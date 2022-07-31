Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 7 ayda bir kupa alıyoruz

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Trabzonspor , Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-Mavili ekip, maçı 4-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu. Mücadele sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Oyun olarak Sivasspor'u tebrik edelim. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet iyi bir oyun oynadık. Zor bir takım olduğu için topa sahip olmamız gerekirdi. Oyuncular taktiksel olarak oyun disiplinine sadık kaldılar. Duran top oyunu çözdü sonra peşinden geldi. Bence hem oyun olarak hem de skor olarak güne yakışır bir durum oluştu. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." sözlerini dile getirdi.

"7 ayda bir kupa alıyoruz"

Taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli teknik adam, "Taraftarlara da şunu söylemek istiyorum. 21 ay oldu geleli. Harika destek veriyorlar. Sabırlı olun dedik. Buna destek oldular. Geçen sene takımla beraber savunma yaptılar, hücum yaptılar. Şimdi yeni bir hikaye yazmak için onlara ihtiyacımız var. Onlar çünkü bizim her sene yeni transferimiz. Buna böyle baksınlar. Çok güzel şeyler yapıyoruz. 7 ayda bir kupa alıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şampiyonluktan sonra şehirde insanların nasıl mutlu olduğunu net bir şekilde gördüm. Onları mutlu etmek için uğraşıyoruz." dedi

Egemen Korkmaz'a teşekkür

Konuşmasında Egemen Korkmaz'a da teşekkür eden Abdullah Avcı, "Bir teşekkür de Egemen Korkmaz'a. 1.5 senedir bizimle beraber ve bu takımın eski oyuncusu. Bu kupada onun da katkısı var. Biraz dinlenmek, uzaklaşmak istedi. Yorucu bir sezondu. Harika bir insan, buraya çok emeği oldu. Onun için teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta ve Süper Kupa'da onun da emeği var." ifadelerini kullandı.

"İlk ulaşılabilir hedefimiz Süper Kupa'ydı"

Süper Kupa sonrası lig ve Şampiyonlar Ligi play-off'una odaklanacaklarını da belirten Avcı, "İlk ulaşılabilir hedefimiz Süper Kupa'ydı. İkinci ulaşılır hedefimiz lige iyi başlamak. Daha sonra Şampiyonlar Ligi play-off'u" açıklamasını yaptı.



