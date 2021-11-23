Süper Lig’de Fırtına çıktı... 12 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlikle ile zirveye kurulan Trabzonspor, kritik Gaziantep engelini de farklı skorla aştı. Karadeniz ekibi, 13. maçlar sonunda 33 puana ulaştı. En yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor’a 7’şer puan fark atan Bordo-Mavililer, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ’nin 10, Galatasaray ’ın 12, Beşiktaş ’ın da 13 puan önünde zirve koltuğunda oturuyor. Abdullah Avcı ve ekibi, lig istatistiklerini alt-üst ederek yola devam ediyor. 1995-1996 sezonundan sonraki en iyi başlangıcını yapan Fırtına, o yıl ilk 13 haftada 35 puanı hanesine yazdırmıştı. Karadeniz ekibi, Süper Lig’de son 15 sezon dikkate alındığında ise tüm takımlar arasında en başarılı ekip oldu.

35 puan toplanmıştı

Trabzonspor’dan önce 13 haftada en çok puan toplayan takım, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ydi. Sarı- Lacivertliler, 35 puan elde etmişti. Fırtına, o sezondan sonra 13. maçlar sonunda hanesine en çok puan yazdıran takım oldu. Üstelik Bordo-Mavililer, geçen sezondan bu yana ligde tam 25 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Aslıhan Çil