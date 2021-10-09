Trabzonspor taraftarları derbi biletlerine hücum etti

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ’yi Akyazı’da konuk edecek olan Trabzonspor ’da, biletler dün satışa çıktı. Yönetim, beklenildiği gibi fiyatlarda ciddi indirime gitti. Kale arkaları 40 TL’den, Fırtına tribünü 61 TL, Batı ise 200 TL’den satışa sunuldu. Galatasaray derbisinde kale arkası biletleri için 100 TL’lik fiyat belirlenmişti.

Yönetimin uyguladığı indirim sonrası Trabzonlu futbolseverler adeta biletlere hücum etti. Öğlen saatlerinde koltukların yüzde 85’i satılırken, akşama doğru biletler tamamen tükendi. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği derbide, Akyazı’da yaklaşık 20 bin taraftar olacak, stadın yüzde 50’lik kapasitesi tamamen dolacak.





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