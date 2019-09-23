Trabzonspor taraftarından tam destek

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında Getafe’ye 1-0 kaybeden ancak Trabzon’a döndüğünde taraftarlar tarafından havalaanında karşılanan Trabzonspor'a destek devam ediyor...

Bordo-Mavili taraftarlar, geçen sezonki görüntüsünden uzak bir performans sergileyen ve tam 4 maçtır kazanamayan takımlarına moral vermek için dünkü idmanı ziyaret etti. Meşalelerle güzel bir görüntü oluşturan Trabzonsporlu futbolseverler, Sivasspor karşılaşması öncesinde yapılan son antrenmanda tezahüratlarla oyuncularına büyük moral verdi.

Taktik çalıştılar

İdman öncesinde tüm takımı yanlarına çağıran Bordo-Mavililer, oyuncuları alkışladı.

Taraftarının müthiş desteği ile idmana başlayan Bordo-Mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından Sivas maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın sık sık oyunu durdurarak öğrencilerini uyarması dikkatlerden kaçmadı.