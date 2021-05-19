Trabzonspor taraftarından Sörloth kampanyası!

Bordo-Mavili camiada, Alexander Sörloth çılgınlığı... 2019-20 sezonunda 33 gol, 11 asistlik katkısıyla unutulmayacak bir performansa imza atan ve 22 milyon Euro gibi astronomik bedelle Leipzig'e giden Norveçli futbolcu, Almanya'da aradığını bulamadı. Yalnızca 6 golde kalan tecrübeli forvetin, Leipzig'deki hoca değişimi sonrasında gönderilmesi gündeme geldi.

'Sörloth'u kim istemez?'

FANATİK'in 14 Mayıs'ta duyurduğu haberde; Trabzonspor'un, Sörloth'un olası bir ayrılığında yeniden devreye gireceğini belirtmiştik. Haberimizden 2 gün sonra da Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth yeniden gelebilir. Neden olmasın?" sözleriyle ilgiyi doğruladı. Ardından Avcı, "Sörloth'u kim istemez" dedi ve transfere yeşil ışık yakıldı.

Temaslar sürüyor

Tüm bunların ardından Bordo-Mavili taraftarlar da harekete geçti. Sosyal medya üzerinden Sörloth'a, "Trabzon'a gel" çağrısı yapıldı. Twitter'da kısa sürede #CometoTrabzonSörloth etiketi Türkiye'de tt olurken, dünya gündemine de girdi. Fırtına ile Sörloth'un teması sürerken, kulüplerin de dirsek temasına başladığı öğrenildi.