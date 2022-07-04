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Trabzonspor Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda da gözünü zirveye dikti, 2'de 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde ligin en iddialı ekiplerinden biri olan Fırtına, ilk hafta ligin yeni ekibi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak, 4. hafta Galatasaray, 10. hafta Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe ile kapışacak. İşte 12. haftayı BAY geçecek Bordo-Mavililer'in 2022-2023 sezonu fikstürü...

04 Temmuz 2022, Pazartesi 20:48 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda da gözünü zirveye dikti, 2'de 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde ligin en iddialı ekiplerinden biri olan Fırtına ilk hafta ligin yeni ekibi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak, 4. hafta Galatasaray , 10. hafta Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe ile kapışacak. İşte 12. haftayı BAY geçecek Bordo-Mavililer'in 2022-2023 sezonu fikstürü...

1.Hafta | İstanbulspor

2.Hafta | Hatayspor

3.Hafta | Antalyaspor

4.Hafta | Galatasaray

5.Hafta | Ümraniyespor

6.Hafta | Adana Demirspor

7.Hafta | Gaziantep FK

8.Hafta | Kayserispor

9.Hafta | Kasımpaşa

10.Hafta | Beşiktaş

11.Hafta | Sivasspor

12.Hafta |  BAY

13.Hafta | Konyaspor

14.Hafta | Ankaragücü

15.Hafta | Fenerbahçe

16.Hafta | Karagümrük

17.Hafta | Giresunspor

18.Hafta | Alanyaspor

19.Hafta | Başakşehir

Derbiler ne zaman?

Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe, 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray derbileri oynanacak.

Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.

Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.



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