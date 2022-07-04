Trabzonspor Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda da gözünü zirveye dikti, 2'de 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde ligin en iddialı ekiplerinden biri olan Fırtına ilk hafta ligin yeni ekibi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak, 4. hafta Galatasaray , 10. hafta Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe ile kapışacak. İşte 12. haftayı BAY geçecek Bordo-Mavililer'in 2022-2023 sezonu fikstürü...

1.Hafta | İstanbulspor

2.Hafta | Hatayspor

3.Hafta | Antalyaspor

4.Hafta | Galatasaray

5.Hafta | Ümraniyespor

6.Hafta | Adana Demirspor

7.Hafta | Gaziantep FK

8.Hafta | Kayserispor

9.Hafta | Kasımpaşa

10.Hafta | Beşiktaş

11.Hafta | Sivasspor

12.Hafta | BAY

13.Hafta | Konyaspor

14.Hafta | Ankaragücü

15.Hafta | Fenerbahçe

16.Hafta | Karagümrük

17.Hafta | Giresunspor

18.Hafta | Alanyaspor

19.Hafta | Başakşehir

Derbiler ne zaman?

Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe, 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray derbileri oynanacak.

Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.

Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.







