Trabzonspor Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda da gözünü zirveye dikti, 2'de 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde ligin en iddialı ekiplerinden biri olan Fırtına, ilk hafta ligin yeni ekibi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak, 4. hafta Galatasaray, 10. hafta Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe ile kapışacak. İşte 12. haftayı BAY geçecek Bordo-Mavililer'in 2022-2023 sezonu fikstürü...
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda da gözünü zirveye dikti, 2'de 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde ligin en iddialı ekiplerinden biri olan Fırtına ilk hafta ligin yeni ekibi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak, 4. hafta Galatasaray , 10. hafta Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe ile kapışacak. İşte 12. haftayı BAY geçecek Bordo-Mavililer'in 2022-2023 sezonu fikstürü...
1.Hafta | İstanbulspor
2.Hafta | Hatayspor
3.Hafta | Antalyaspor
4.Hafta | Galatasaray
5.Hafta | Ümraniyespor
6.Hafta | Adana Demirspor
7.Hafta | Gaziantep FK
8.Hafta | Kayserispor
9.Hafta | Kasımpaşa
10.Hafta | Beşiktaş
11.Hafta | Sivasspor
12.Hafta | BAY
13.Hafta | Konyaspor
14.Hafta | Ankaragücü
15.Hafta | Fenerbahçe
16.Hafta | Karagümrük
17.Hafta | Giresunspor
18.Hafta | Alanyaspor
19.Hafta | Başakşehir
Derbiler ne zaman?
Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe, 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray derbileri oynanacak.
Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.
21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.
Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
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