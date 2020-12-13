Trabzonspor stoperleri yine bildiğiniz gibi

Trabzonspor’un yıldız savunmacıları Vitor Hugo ve Edgar Ie, Kayserispor deplasmanında fark yarattı. Bordo-Mavili ekibin hücumda bu denli etkisiz kaldığı bir 90 dakikada rakip hücumcularla müthiş mücadele eden Hugo ve Edgar, Abdullah Avcı’dan alkış aldı.

Sezon başında 3.2 milyon Euro’luk toplam bonservis maliyetiyle Palmeiras’tan kadroya katılan Vitor Hugo, Fırtına’nın en iyi transferi konumunda. Edgar ise Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde takasta gelmişti.