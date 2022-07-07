Trabzonspor stoperde yabancıya dönecek!
Kaan Ayhan için haftalardır girişimlerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, oyuncu cephesinde ve Sassuolo’dan artık net bir yanıt bekliyor. 2-3 günlük periyotta bu transferde gelişme olmazsa, rota tamamen yabancıya dönecek.
Kaan Ayhan için haftalardır girişimlerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, oyuncu cephesinde ve Sassuolo’dan artık net bir yanıt bekliyor.
2-3 günlük periyotta bu transferde gelişme olmazsa, rota tamamen yabancıya dönecek.
Shakhtar forması giyen Marlon ve Real Betis’ten Bartra ile ilgilenen Fırtına’da, yeni isimler de gündeme gelecek.