Trabzonspor stoperde yabancıya dönecek!

Kaan Ayhan için haftalardır girişimlerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, oyuncu cephesinde ve Sassuolo’dan artık net bir yanıt bekliyor.

2-3 günlük periyotta bu transferde gelişme olmazsa, rota tamamen yabancıya dönecek.

Shakhtar forması giyen Marlon ve Real Betis’ten Bartra ile ilgilenen Fırtına’da, yeni isimler de gündeme gelecek.