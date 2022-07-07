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Trabzonspor stoperde yabancıya dönecek!

Kaan Ayhan için haftalardır girişimlerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, oyuncu cephesinde ve Sassuolo’dan artık net bir yanıt bekliyor. 2-3 günlük periyotta bu transferde gelişme olmazsa, rota tamamen yabancıya dönecek.

07 Temmuz 2022, Perşembe 08:30 Son Güncelleme:
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Trabzonspor stoperde yabancıya dönecek!

Kaan Ayhan için haftalardır girişimlerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, oyuncu cephesinde ve Sassuolo’dan artık net bir yanıt bekliyor.

2-3 günlük periyotta bu transferde gelişme olmazsa, rota tamamen yabancıya dönecek.

Shakhtar forması giyen Marlon ve Real Betis’ten Bartra ile ilgilenen Fırtına’da, yeni isimler de gündeme gelecek.

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