Trabzonspor, Sparta Prag'da forma giyen Guelor Kanga'nın peşinde!

Trabzonspor, Sparta Prag ile Avrupa Ligi’nde oynanan ilk maçta beğendikleri yıldız oyuncu Guelor Kanga için Çekya temsilcisinin kapısını çalmaya hazırlanyor.

13 Ağustos 2019, Salı 11:40
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Trabzonspor, Sparta Prag'da forma giyen Guelor Kanga'nın peşinde!

Trabzonspor bir yandan forvet transferine yoğunlaşırken bir yandan da 10 numara transferi için bastırıyor. Bordo- Mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Sparta Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara Guelor Kanga'nın peşinde... Fırtına, onun için resmi teklif yapacak.

​27 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Prag'da oynanan ilk maçta 1 gol atan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, 27 kez Gabon Milli Takımı formasını giydi ve 1 gol attı.

KARAMAN DA ONAY VERDİ

Yusuf Yazıcı'nın ayrılmasından sonra o bölgeye dinamik bir 10 numara bakan Trabzon'da Ünal Karaman da bu transfere onay verdi. Görüşmeler birkaç gün içinde sonuçlanacak.

Kaynak: Takvim

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