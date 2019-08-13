Trabzonspor bir yandan forvet transferine yoğunlaşırken bir yandan da 10 numara transferi için bastırıyor. Bordo- Mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Sparta Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara Guelor Kanga'nın peşinde... Fırtına, onun için resmi teklif yapacak.

​27 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Prag'da oynanan ilk maçta 1 gol atan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, 27 kez Gabon Milli Takımı formasını giydi ve 1 gol attı.

KARAMAN DA ONAY VERDİ

Yusuf Yazıcı'nın ayrılmasından sonra o bölgeye dinamik bir 10 numara bakan Trabzon'da Ünal Karaman da bu transfere onay verdi. Görüşmeler birkaç gün içinde sonuçlanacak.

Kaynak: Takvim