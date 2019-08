Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Bu turu geçen takım, play-off’ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Sparta Prag maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Sparta Prag maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1’lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag’a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh

Avrupa Ligi’nde 79. karşılaşma

Karadeniz devi, Sparta Prag takımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 79. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya ’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen Trabzonspor, bugüne dek oynadığı 78 maçın 31’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Bordo-Mavililer, 26 mücadelede mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandıran Fırtına, kalesinde ise 104 gol gördü.

Akyazı’da 40 bin kişi

Bordo-Mavili taraftarlar, Sparta Prag maçına büyük ilgi göstermiş ve geçtiğimiz hafta satışa çıkarılan biletlerin tamamı saatler içerisinde tükenmişti. Passolig gişesinin önünde kuyruklar oluşurken, Trabzonsporlu futbolseverler de bilet bulamamanın üzüntüsünü yaşamıştı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Medical Park Stadyumu’nun tıklım tıklım dolması beklenirken, 41 bin kapasiteli Akyazı’da 40 bin taraftarın karşılaşmayı tribünde izleyeceği öğrenildi.

1470 gün sonra Trabzon’da Avrupa maçı

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa Kupası maçına çıkacak. Taraftarı önünde en son 6 Ağustos 2015 ’te Kuzey Makedonya’nın Rabotnicki takımını konuk eden Karadeniz ekibi, bu kez Çek temsilcisi Sparta Prag ’ı ağırlayacak. Öte yandan Fırtına, 18 Aralık 2016’da açılan yeni mabedi Medical Park Stadyumu’nda da ilk kez Avrupa arenasında boy gösterecek.

John Obi Mikel kulübede başlayacak

Fırtına’nın en sansasyonel transferlerinden birisi olan John Obi Mikel, Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele etmesi nedeniyle Trabzon’a geç gelmişti. Ancak 32 yaşındaki oyuncu, ayağının tozu ile 8 Ağustos’ta oynanan Sparta Prag karşılaşmasında forma giymişti. Fizik olarak hazır olmayan yıldız oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Tecrübeli futbolcunun bu akşam oynanacak rövanş mücadelesine yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.

Karaborsa, emniyeti harekete geçirdi

Sparta Prag mücadelesi öncesinde Trabzon’da karaborsa bilet endişesi yaşanıyor... Biletlerin çok kısa süre içerisinde tükenmesi ve özellikle gurbetçi taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi endişeyi had safhaya çıkarttı. Bordo-Mavili yönetim de karaborsa bilet satışını engellemek adına Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Bu talep sonrasında Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün harekete geçeceği ve Akyazı bölgesinde yoğun uygulama yapacağı belirtildi.