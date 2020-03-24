Trabzonspor Sötloth'un fiyatını belirledi!
Trabzonspor sezon öncesinde Alexander Sörloth'u 750 bin Euro kiralama bedeli ile 2 seneliğine Crystal Palace'tan kadrosuna katmıştı. Bir sezon daha kiralık olarak bordo mavili ekibin formasını giyecek olan Sörloth için satın alma opsiyonu Trabzonspor'un elinde. 6 milyon Euro'ya Sörloth'un bonservisini alacak olan Fırtına, bu transferden ise 30 milyon Euro bekliyor.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi… Bordo-Mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor.
ACELE ETMEYECEK
Bir Avrupa devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Trabzonspor Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.
LİGDE 19 GOLÜ VAR
Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor. (Sabah)