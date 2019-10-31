Trabzonspor’da sezona damgasını vuran, her maç sahanın en iyi ismi olmayı başaran Sosa’nın yeni sözleşme meselesi taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri. Haliyle geçtiğimiz günlerde Bordo-Mavililer’in başkanı Ahmet Ağaoğlu da duruma değinmiş, “Sosa ve Novak’ın mukavele konusu Kasım ayında neticelenir gibi duruyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçten sonra yaşananlara gelince...

Mehmet Yiğit Alp’e emanet

Başkan Ahmet Ağaoğlu, özellikle Sosa konusunun daha fazla uzamasını istemiyor. Bu nedenle görüşme için en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’i bizzat görevlendirdi.

Asbaşkan, Sosa ile yakın ve iyi ilişkilere sahip. Daha önce oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıksa da iş detaylara kalmıştı.

Sosa’ya son olarak, “İş uzamasın, bir an önce masaya oturup imzaları atalım” mesajı iletildi. Arjantinli de menacerine yetki verdi, Trabzonspor’da kalmak istediğini bildirdi.

Mukavele hazırlanıyor

Sosa büyük bir aksilik olmaz da takımda kalırsa yine tavan ücreti alacak. Bu rakamın yıllık 3.5 milyon Euro’dan aşağı olması beklenmiyor. Mukavelenin yine en az 2 yıllık olması kesin. Çeşitli başarı bonusları da en başından beri masada.

Sosa’nın ardından yönetimin Novak ve Pereira ile de yeni sözleşmeler yapacağı gelen haberler arasında.