Trabzonspor, son 7 maçta 12 puan kaybetti

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 puan yitiren Karadeniz ekibi, son 7 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 12 puan kaybetti.

7 hafta 9 puan alabildi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 7 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra bu başarılı periyodu aradı.

Ligin 19. ile 25. haftaları arasında yakaladığı seri ile 7 maçta 21 puan toplayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 haftada ise 9 puan elde edebildi.

AA