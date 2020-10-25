Trabzonspor son 45 sezonun en kötü başlangıcını yaptı

Trabzonspor, sezonun 6.haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti ve 5 puanda kaldı. Trabzonspor böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en az puan aldığı performansını göstermiş oldu. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon olan 1974-75'te ilk 6 haftada 4 beraberlik 2 yenilgi ile 4 puanda kalmıştı.

Trabzonspor geçen sezon uzun süre şampiyonluk potasında yer almış, ligin en çok gol atan takımı olmuş aynı zamanda da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Teknik adam değişikliklerinin ardından kadrosu da büyük ölçüde değişen bordo-mavili takım, 2020-21 sezonu ilk 6 haftası sonunda 17.sırada kaldı

fanatik.com.tr / Tolga Kuru