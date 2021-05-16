Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, sol bek arayışlarında da önemli mesafe katetti. Aioski, Van Aanholt gibi isimlerle görüşen ancak yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçen Karadeniz ekibi, rotayı Fransa’ya çevirdi. Bordo-Mavililer, Nimes forması giyen Birger Meling için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Meling, 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Rosenborg’dan Nimes’e transfer olmuştu. 26 yaşındaki Norveçli futbolcu bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Nimes Ligue 1’de 19. sırada yer alırken, kümede kalma şansı zor gözüküyor. Fransız kulübünün düşmesi halinde görüşmeler hızlanacak ve oyuncunun bonservis maliyeti de azalacak.

17 kez milli oldu

17 kez Norveç Milli Takımı’nın formasını terleten 1.73 boyundaki Meling, oyun tarzı olarak hücumcu bir sol bek. Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin geçen sezondan beri takip ettiği Meling’e teknik direktör Abdullah Avcı da onay verirken, Fırtına’nın Norveçli futbolcusu Trondsen de Meling’in hem vatandaşı hem de eski takım arkadaşı...

Safa Can Konuksever